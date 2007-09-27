Грузія звинувачує Росію у втручанні в Абхазії

Грузія звинуватила Росію в прямій причетності до тривалого конфлікту в сепаратистському грузинському регіоні Абхазії.

Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, що минулого тижня серед двох убитих в ході операції в Кодорській ущелині був російський підполковник.

Він сказав, що офіцер очолював групу озброєних сепаратистів у грузинських лісах.

Російський посланець в ООН Віталій Чуркін сказав, що грузинські військові напали на групу абхазьких прикордонників, що займалася антитерористичними навчаннями, і вбили двох російських інструкторів. Він сказав, що це грузинські війська загострили ситуацію.

Тим часом грузинське телебачення передає, що на околицях Цхінвалі, столиці Південної Осетії, у середу ввечері тривала стрілянина. Грузія та Південна Осетія звинувачують одне одного в веденні вогню.

Бі-бі-сі