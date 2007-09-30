У Польщі посилюється криза: масово звільняються лікарі

У Польщі ухвалено рішення евакуювати пацієнтів з лікарень, де лікарі відмовляються працювати, вимагаючи підвищення заробітної плати. У місті Ченстохова з воєводської лікарні на автомобілях швидкої допомоги в інші лікарні необхідно перевезти близько 40 пацієнтів - лікарі не змогли домовитися з дирекцією про підвищення зарплат і з 1 жовтня звільняються практично у повному складі.

"Переговори закінчилися підписанням протоколу, з якого виходить, що кожна із сторін залишилася при своїй думці, - ми не домовилися", - говорить доктор Юліан Врубель, лідер профспілки лікарів.

Як повідомляє Радіо Свобода, така ж ситуація склалася і в місті Радом, де 1 жовтня звільняються близько 250 лікарів, а в цілому у країні з роботи можуть піти до 3 тисяч. У деяких лікарнях в терміновому порядку розробляються плани евакуації хворих.

"Якщо дійде до евакуації, то хворих потрібно буде розвозити по інших лікарнях", - сказала медсестра однієї з радомських лікарень.

Лікарі вимагають підвищення зарплат, 48-годинного робочого тижня і додаткових оплачуваних відпусток. Міністерство охорони здоров`я заявляє, що в бюджеті на це немає грошей.