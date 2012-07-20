У Намібії знайшли підземне море
21:27, 20 липня 2012Світ
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Геологи відкрили величезну підводну водойму в Намібії, яка може справляти значний вплив на розвиток в одному з найпосушливіших регіонів Африки.
Північ Намібії може вирішити свої питання з водою
Як повідомляє ВВС Україна, за приблизними оцінками, водойма може забезпечувати північ країни водою упродовж 400 років.
Зараз сільське господарство в регіоні обмежене районами, прилеглими до річок, але науковці вірять, що нове джерело може змінити сільське господарство регіону.
Крім того, припускають, що ця вода - дуже чиста, бо тисячі років перебуває під землею.
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