В Індії автобус упав в ущелину: 18 загиблих
14:35, 21 липня 2012Світ
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18 осіб загинули, ще 17 отримали поранення внаслідок падіння пасажирського автобуса в ущелину в Індії.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, автобус їхав по дорозі в гірській місцевості на північному сході країни, коли на нього обрушився каменепад, викликаний безперервними мусонними дощами. Його змело з дороги, й він упав в ущелину глибиною 45 м.
Індія - одна з перших країн у світі за кількістю жертв ДТП. За статистикою, щороку близько 110 тисяч індійців гинуть в автомобільних катастрофах. Головними причинами цього є погані дороги, невідповідний нормам технічний стан автомобілів, а також постійне порушення правил дорожнього руху.
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