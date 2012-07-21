В Індії автобус упав в ущелину: 18 загиблих

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, автобус їхав по дорозі в гірській місцевості на північному сході країни, коли на нього обрушився каменепад, викликаний безперервними мусонними дощами. Його змело з дороги, й він упав в ущелину глибиною 45 м.

Індія - одна з перших країн у світі за кількістю жертв ДТП. За статистикою, щороку близько 110 тисяч індійців гинуть в автомобільних катастрофах. Головними причинами цього є погані дороги, невідповідний нормам технічний стан автомобілів, а також постійне порушення правил дорожнього руху.