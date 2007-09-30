Міжнародні спостерігачі здивовані, що до них ставляться доброзичливо

Представники міжнародної недержавної організації "За справедливі вибори" відзначають доброзичливе ставлення до них в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Житомирській обласній раді повідомили представники цієї організації Макс СТРОЖЕВС та Григорій ТОЧКОВОЙ.

"Порівняно з грузинськими виборами, де мені вдалося побувати у якості спостерігача, в Україні спостерігається абсолютно протилежна тенденція. Вражає та доброзичливість, з якою нас здебільшого зустрічають голови окружних територіальних комісій. Це свідчить про те, що ситуація, яка склалася у державі, їм по-людськи зрозуміла, і вони намагаються допомогти органам влади, як можуть. Це - перше враження, і нас дивує, що люди уважно ставляться до візитів спостерігачів", - сказав Г.ТОЧКОВОЙ.

За його словами, "така ситуація в Україні є абсолютно протилежною тим тенденціям, які доводилося спостерігати в Грузії під час виборів, де спостерігачів можуть зустріти ворожо”.

Г.ТОЧКОВОЙ зауважив, що в Україні їх зустрічають "мило", розуміють їхню місію і надають всіляку допомогу.