Парламент Грузії переїжджає з Тбілісі

Співробітникам апарату парламенту вже наказали визначитися: залишаються вони працювати (а отже, готові переїхати), або поступляться місцем новим фахівцям, - кутаїсцям.

Президент Саакашвілі пояснює своє рішення прагненням розвантажити столицю країни - Тбілісі, а опозиція звинувачує його в прагненні прибрати парламент подалі від центру політичних подій.

Будинок парламенту в Тбілісі, можливо, буде приватизований компанією «Кемпінські» - керуючою всесвітньо відомою готельною мережею.

Як повідомляє Радіо Свобода, депутати від опозиції вже зажадали від влади роз'яснень щодо приватизації будинку парламенту компанією «Кемпінські» і висловили протест квапливим, на їхню думку, переїздом в Кутаїсі - друге за кількістю населення місто Грузії.