Австралія відмовилася видати Угорщині відомого нацистського злочинця

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Зентай входить в список найбільш розшукуваних нацистських злочинців, складений центром Візенталя. У 1950 році він іммігрував до Австралії і незабаром отримав громадянство. У 2004 році влада Угорщини видала міжнародний ордер на арешт Зентая і домагається його екстрадиції з Австралії. У 2010 році влада Австралії вже виносила рішення на користь Зентая і відмовляла Угорщині у видачі злочинця.

Родичі Зентая, побоюються, що він може не пережити поїздки до Угорщини. Сам він заперечує свою вину, але висловлює готовність поговорити з угорськими слідчими, якщо вони прилетять до Австралії.

У липні в Будапешті заарештували іншого відомого нацистського злочинця, що входить до списку центру Візенталя, 97-річного Чижика-Чатарі, причетного до загибелі щонайменше 15 700 євреїв у роки Другої Світової війни.