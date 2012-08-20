МЗС Білорусі очолив чиновник, внесений до «чорного списку» Євросоюзу

Як повідомляє РІА "Новости", звільнення з посади Мартинова пояснюється "переходом на іншу роботу".

Володимир Макей, який займав раніше пост глави адміністрації президента Білорусі, включений до "чорного списку" Євросоюзу.

Згідно з даними, опублікованими в Офіційному журналі ЄС, всі фінансові й економічні активи, які знаходяться під контролем Макея, підлягають заморожуванню. Крім цього Макей позбавлений доступу до інших фінансових та економічних активів на території ЄС.