МЗС Білорусі очолив чиновник, внесений до «чорного списку» Євросоюзу
15:07, 20 серпня 2012Світ
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади міністра закордонних справ Сергія Мартинова і призначив главою МЗС Володимира Макея, який обіймав до цього пост глави президентської адміністрації.
Володимир Макей - у "чорному списку"
Як повідомляє РІА "Новости", звільнення з посади Мартинова пояснюється "переходом на іншу роботу".
Володимир Макей, який займав раніше пост глави адміністрації президента Білорусі, включений до "чорного списку" Євросоюзу.
Згідно з даними, опублікованими в Офіційному журналі ЄС, всі фінансові й економічні активи, які знаходяться під контролем Макея, підлягають заморожуванню. Крім цього Макей позбавлений доступу до інших фінансових та економічних активів на території ЄС.
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