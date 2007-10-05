Відповідальний за закупки зброї Грузії втік до Росії

При апараті президента Грузії створюється спеціальна антикорупційна група. Таке рішення озвучив на засіданні уряду президент Грузії Михайло Саакашвілі. Створювана антикорупційна група буде підзвітна особисто президентові і, крім того, подаватиме первинний звіт спікерові парламенту Грузії. "Її (групи) головною функцією буде перевірка кожного з вас", - сказав президент членам свого уряду. "Ми всі дістали такий урок, що тепер іншої альтернативи немає", - пояснив він.

"Якщо хтось має ілюзію, що нас примусять шляхом шантажу влаштувати тут бананову республіку, нічого не вийде", - зазначив М.Саакашвілі.

М.Саакашвілі також висунув претензії до роботи голови МВС Вано Мерабішвілі. Президент зажадав від нього відповісти на запитання: "Яким чином колишній відповідальний за закупівлі Міноборони країни, один на ім’я Ясон Чихладзе, а на прізвисько "Вовк", втік до Москви?"

"Отже, людина, яка має всю секретну інформацію про закупівлі Міноборони, опинилася в Москві", тобто "прямо у ФСБ", - пояснив Саакашвілі.

М.Саакашвілі поцікавився: "Як могло статися, що одна з основних фігур Міноборони прийшла у відомство з кримінальних кіл і має кримінальне минуле".

"Якщо у когось ще в міністерствах є "Вовки", "Шакали", "Тигри" та інші, справді що тварини, перевірте, і ми теж це зробимо", - розпорядився грузинський президент.

Ясон Чихладзе, який раніше очолював департамент державних закупівель Міноборони Грузії, проходить у справі про корупційні оборудки в оборонному відомстві країни.

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