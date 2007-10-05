Відповідальний за закупки зброї Грузії втік до Росії
Саакашвілі шукає інших "тварин"
|Михайло Саакашвілі
"Якщо хтось має ілюзію, що нас примусять шляхом шантажу влаштувати тут бананову республіку, нічого не вийде", - зазначив М.Саакашвілі.
М.Саакашвілі також висунув претензії до роботи голови МВС Вано Мерабішвілі. Президент зажадав від нього відповісти на запитання: "Яким чином колишній відповідальний за закупівлі Міноборони країни, один на ім’я Ясон Чихладзе, а на прізвисько "Вовк", втік до Москви?"
"Отже, людина, яка має всю секретну інформацію про закупівлі Міноборони, опинилася в Москві", тобто "прямо у ФСБ", - пояснив Саакашвілі.
М.Саакашвілі поцікавився: "Як могло статися, що одна з основних фігур Міноборони прийшла у відомство з кримінальних кіл і має кримінальне минуле".
"Якщо у когось ще в міністерствах є "Вовки", "Шакали", "Тигри" та інші, справді що тварини, перевірте, і ми теж це зробимо", - розпорядився грузинський президент.
Ясон Чихладзе, який раніше очолював департамент державних закупівель Міноборони Грузії, проходить у справі про корупційні оборудки в оборонному відомстві країни.