Торнадо обрушився на Нью-Йорк

За свідченнями очевидців, пошкоджено будинки, із землі вирвано дерева й стовпи електропередач. Сильний вітер підкидав у повітря лавки та сміттєві урни, а у ряді місць у повітря було піднято автомобілі, повідомляє радіо «Свобода».

Шторм викликав сильні дощі в Нью-Йорку.

Через торнадо було скасовано півфінальний матч Відкритого чемпіонату США з тенісу. Поліція Нью-Йорка розпорядилася евакуювати стадіон імені Артура Еша, де проходив матч.

За даними Національної метеорологічної служби, очікується поширення торнадо на деякі райони штатів Нью-Джерсі, Коннектикут, Меріленд, Нью-Гемпшир, Массачусетс і Пенсільванія.