Прем'єр Словаччини: Шанси зберегти єврозону в її нинішньому вигляді 50 на 50

Про це заявив у неділю прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо в інтерв'ю Словацькому громадському телебаченню.

Глава уряду Словаччини відзначив, що деякі країни-члени єврозони, "можливо, не зможуть утримати крок і будуть змушені покинути групу, щоб євро було більш сильним і стабільним", цитує прем'єра РІА "Новости". За його словами, мова йде в першу чергу про Грецію, але це стосується і деяких інших держав.

"Якщо станеться деструкція єврозони, ми хотіли б залишитися в групі найсильніших і зберегти євровалюту", - сказав Фіцо. При цьому, на думку прем'єр-міністра Словаччини, "шанси зберегти єврозону в її нинішньому вигляді 50 на 50".

Словацький прем'єр вважає, що Єврокомісія повинна запропонувати рішення, які "приведуть до більш глибокої інтеграції ЄС".