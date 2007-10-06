Саакашвілі попередив весь світ, що його терпіння вичерпується

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що його країна більше не підпише жодного капітулянтського договору з Росією. "Свого часу власті Грузії зробили великий гріх - підписали ганебні договори, і всі ці договори наш супротивник порушив", - сказав він сьогодні в місті Зугдіді на заході Грузії, де відбулася презентація радіостанції "Голос Абхазії".

"Мій попередник (Е.Шеварднадзе) підписав Московський договір, і ми втратили Гагра. Підписав Сочинський договір, і пав Сухумі. Підписав новий Московський договір, і ми втратили Очамчире і Галі", - пояснив М.Саакашвілі. "Більше жодного капітулянтського договору підписано не буде, не буде жодного кроку назад", - запевнив він.

За його словами, пройшов той час, коли "грузини на колінах просили справедливості і подаяння, принижувалися, благали". "У той час ми програли все, що можна було програти, втратили все, що можливо було втратити. Сьогодні доля Грузії вирішується не в Москві, не в Душанбе, і не в іншій столиці. Доля Грузії вирішується грузинами в Грузії", - заявив М.Саакашвілі.

Він знов закликав Абхазію і Південну Осетію до мирних переговорів з Тбілісі. Президент підкреслив: "грузини - терплячий народ, але він терпить вже 14 років". Тому "до уваги всього світу: наше терпіння вичерпується, сьогоднішній день - це день відліку нашого повернення до Абхазії".

М.Саакашвілі також повідомив, що Грузія почала готуватися до повернення до Абхазії кілька років тому. В результаті перший крок вже зроблений - "ми повернулися до Верхньої Абхазії". Другим кроком він назвав відкриття радіостанції "Голос Абхазії", що віщає на всю територію невизнаної республіки. "Наступний крок буде на тій землі, де минулого року в центрі Гагра спалили всі грузинські книги", - заявив М.Саакашвілі. "Ми хочемо, щоб це відбулося мирним шляхом, але наше терпіння не безмежне", - резюмував він.

РБК-Україна