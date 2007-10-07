Родичі Піночета тимчасово звільнені з-під варти (фото)

Чилійський суддя Карлос Серда (Carlos Cerda), який раніше видав ордер на арешт вдови, п`ятьох дітей і 17 соратників колишнього чилійського диктатора Аугусто Піночета, тимчасово звільнив їх з-під варти.

Як повідомляють РІА "Новости" з посиланням на чилійські ЗМІ, остаточне рішення про правомірність їх утримання під вартою ухвалить Апеляційний суд.

Багато в чому таке рішення стало можливим завдяки рішучій позиції, яку зайняли адвокати, представляючи інтереси звинуваченої сторони.

У четвер за рішенням судді Карлоса Серди (Carlos Cerda) було затримано 23 особи. Серед них дружина Піночета - Лусія Іріарт (Lycia Hiriart), п`ятеро дітей екс-диктатора і четверо відставних генералів.

Чилійський суддя виніс ухвалу щодо арешту підозрюваних на тій підставі, що вони брали участь в привласненні й переведенні грошей з різних державних фондів на особисті рахунки під час правління Піночета в період з 1973 по 1990 рік.

За матеріалами слідства, за цей період незаконно було переведено 28 мільйонів доларів на різні секретні рахунки вашингтонського банку Riggs. Це стало відомо після того, як в 2004 році були оприлюднені результати розслідування, що проводиться комісією сенату США.

У зв`язку із смертю Піночета в грудні минулого року судові процеси проти нього припинені.