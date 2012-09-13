Через конфлікт навколо островів Китай «не радить» своїм туристам їхати в Японію

Китайські туроператори закликають туристів відмовитися від поїздок до Японії до врегулювання конфлікту навколо спірних островів Дяоюйдао, націоналізованих японською владою, передає кореспондент РІА Новини.

"В інтересах безпеки ми не радимо туристам відправлятися в Японію зараз, коли ситуація між двома країнами так загострилась. Відповідну вказівку ​​ми отримали від Управління у справах туризму", - повідомила співробітниця найбільшого в Китаї туроператора CITS (China International Travel Service) Чжан Жуй.

За її словами, на разі компанія повертає туристам вартість раніше оплачених путівок. Як пишуть в четвер місцеві ЗМІ, вказівка ​​туристичного відомства стосується всіх китайських туркомпаній. Економічний збиток, нанесений загостренням територіальної суперечки туристичної галузі Китаю і Японії лише належить підрахувати, однак як зазначають її представники, "національний суверенітет дорожчий за втрачені вигоди", пише в четвер газета "Мейжі Цзінцзи Cіньвень" (National Business Daily).