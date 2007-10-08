Впав вертоліт, який супроводжував президента Пакистану: 4 загиблих
10:22, 08 жовтня 2007Світ
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Інцидент відбувся в Кашмірі
У результаті падіння військового вертольота, що летів у складі групи супроводу президента Пакистану Первеза Мушаррафа, загинуло 4 солдатів. За повідомленнями місцевої влади, інцидент відбувся в одному з районів пакистанської частини Кашміру. Сам П.Мушарраф благополучно дістався місця призначення. Причини падіння вертольота поки невідомі. Ведеться розслідування обставин події, передає Associated Press.
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