Впав вертоліт, який супроводжував президента Пакистану: 4 загиблих

У результаті падіння військового вертольота, що летів у складі групи супроводу президента Пакистану Первеза Мушаррафа, загинуло 4 солдатів. За повідомленнями місцевої влади, інцидент відбувся в одному з районів пакистанської частини Кашміру. Сам П.Мушарраф благополучно дістався місця призначення. Причини падіння вертольота поки невідомі. Ведеться розслідування обставин події, передає Associated Press.

РБК-Україна