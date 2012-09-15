Учасники «Маршу мільйонів» у Москві кажуть, що їх неправильно порахували

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це зі сцени повідомив один з організаторів акції.

За даними поліції, максимальну кількість людей на проспекті Сахарова не перевищувала 14 тис. Зараз за даними правоохоронців на акції залишається близько 3-4 тис. чоловік.

Депутат Держдуми від «Справедливої Росії» Ілля Понамарьов під час свого виступу заявив, що на марш прийшли більше людей, ніж на попередні акції.

При цьому він закликав усіх взяти участь у виборах координаційної ради протесного руху, які пройдуть 20-21 жовтня.

У свою чергу, позбавлений вчора повноважень депутата Держдуми Геннадій Гудков закликав присутніх до єдності, незважаючи на різні політичні погляди. За його словами, акції протесту мають бути продовжені, оскільки через кілька докладних численних мітингів влада піде на поступки і перевибори.

«Якщо не буде перевиборів і зупинення політичних репресій, то влада повинна зрозуміти, що з нею або приходять до компромісу, або скидають», - сказав Г.Гудков.

Окрім цього, російський письменник Дмитро Биков закликав росіян активніше брати участь в опозиційних акціях.

«Хочу звернутися до мовчазної, поки що боязкої більшості, яка запаслася попкорном і спостерігає за тим, що відбувається. Не бійтеся. Коли Росія буде вільною, а це неминуче, соромно буде, що кращі події в історії пройшли мимо вас», - сказав він.

Також один з лідерів руху «Солідарність» Борис Нємцов заявив, що присутні мають отримати право обрати новою Держдуму, яка не виконуватиме «волю головного пахана в Кремлі».

«Якщо ми не бажаємо відставки Путіна, якщо ми не бажаємо нових виборів президента, то ми нічого в країні не змінимо», - сказав Б.Нємцов.

Мітинг російської опозиції узгоджений до 22.00 мск.