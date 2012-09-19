США: Зюганову не минеться порівняння загиблого посла з «останнім собакою»

У своєму Twitter лідер російських комуністів написав, що дипломата "розстріляли, як останнього собаку", і він "отримав те, що посіяв".

Влада США не збираються залишати без наслідків образи Геннадієм Зюгановим убитого в Лівії американського посла Кристофера Стівенса, пише Коммерсант-Україна.

За даними видання, з висловлюванням Зюганова вже ознайомилися і в адміністрації США, і в Держдепі, а після листопадових президентських виборів лідеру КПРФ слід очікувати "гранично жорсткої реакції". Незалежно від того, хто здобуде на них перемогу.

У Twitter Геннадія Зюганова було написано буквально наступне: "Американського посла в Лівії розстріляли, як останнього собаку. Це був головний спеціаліст з лівійської "революції". Він отримав те, що посіяв". У приймальні пана Зюганова повідомили, що його Twitter веде співробітник прес-служби Денис Парфьонов. Сам Парфьонов пояснив, що відповідає за технічну частину, а всі пости надиктовує особисто Геннадій Зюганов.

"Ми слово в слово передаємо те, що говорить Геннадій Андрійович, самодіяльністю не займаємося", - запевнив він.