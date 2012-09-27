Іспанія не дозволить Каталонії стати незалежною

Про це заявила сьогодні на прес-конференції перший віце-прем'єр країни Сорайя Саенс де Сантамарія.

Глава уряду Каталонії Артур Мас, виступаючи у вівторок на засіданні парламенту автономії, оголосив, що 25 листопада в регіоні пройдуть дострокові вибори. Майбутні в листопаді дострокові вибори фактично стануть референдумом з питання про відділення. А.Мас пояснив своє рішення про проведення дострокових виборів у Каталонії тим, що минулого тижня під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм було відкинуто пропозицію Каталонії надати автономії можливість самостійно визначати рівень податкових відрахувань до держскарбниці.

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"Рішення влади Каталонії про проведення дострокових виборів з винесенням питання про вихід регіону зі складу Іспанії суперечить конституції країни. Ми маємо не тільки юридичні механізми, щоб не допустити виходу Каталонії зі складу Іспанії, але й уряд, який готовий це зробити", - заявила Сорайя Саенс де Сантамарія.

Вона нагадала, що винесення питання про територіальну цілісність країни на референдум можливо лише в тому випадку, якщо на це згоден центральний уряд.

"Питання можливого виходу тієї чи іншої автономії зі складу Іспанії зачіпає інтереси всього іспанського народу, тому про це треба питати всіх нас, а не тільки жителів Каталонії", - цитує РІА «Новости».

На думку Артура Маса, для Каталонії найбільш прийнятним був би статус штату в складі Євросоюзу. Каталонія, таким чином, прагне домогтися статусу європейської нації з такими ж повноваженнями, які надані, наприклад, Данії, Словенії, Фінляндії, Естонії, Литві та Латвії.