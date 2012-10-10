Через зв'язок з мафією звільнили все керівництво міста
05:40, 10 жовтня 2012Світ
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Через зв'язки з мафією звільнені всі 30 членів адміністративної ради та мер міста Реджо-ді-Калабрія на півдні Італії.
Рішення ухвалили після того, як в контактах з впливовим злочинним синдикатом "Ндрангета" запідозрили кількох членів ради. "Щоб уникнути подальшого зростання впливу мафії італійська влада пішла на звільнення і інших чиновників", - заявила міністр внутрішніх справ країни Ганна Марія Кансельєрі.
До найближчих виборів, які повинні відбутися через 18 місяців, містом керуватимуть три призначені урядом Італії комісари, передає Радіо Свобода.
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