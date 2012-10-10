Через зв'язок з мафією звільнили все керівництво міста

Рішення ухвалили після того, як в контактах з впливовим злочинним синдикатом "Ндрангета" запідозрили кількох членів ради. "Щоб ​​уникнути подальшого зростання впливу мафії італійська влада пішла на звільнення і інших чиновників", - заявила міністр внутрішніх справ країни Ганна Марія Кансельєрі.

До найближчих виборів, які повинні відбутися через 18 місяців, містом керуватимуть три призначені урядом Італії комісари, передає Радіо Свобода.