Посол: Росія може визнати Придністров'я у разі втрати Молдовою суверенітету

Про це на прес-конференції в Тирасполі заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Сергій Губарєв.

"У разі втрати Молдовою суверенітету або нейтралітету Російська Федерація повернеться до питання реалізацією Придністров'ям права на самовизначення", - сказав російський дипломат.

На його думку, остаточний план придністровського врегулювання повинні виробити сторони конфлікту на основі компромісу.

"Мета переговорів - будувати подальше співіснування Тирасполя і Кишинева. У якій формі, за якою моделлю - це вирішувати Тирасполю і Кишиневу. Ключ від придністровської проблеми лежить не в Москві, не в Києві, не у Відні, не в Брюсселі, не у Вашингтоні. Ключ до вирішення проблеми Придністров'я лежить в Кишиневі і Тирасполі", - підкреслив С.Губарєв.

За його словами, нинішня ситуація у переговорному процесі відповідає позиціям середини 90-х років минулого сторіччя.

"Але, проте, як мені видається, знайти вихід із цього становища, який би задовольнив обидві сторони, необхідно. Якщо такого виходу не буде, то будемо приступати до аналізу плану Б", - підкреслив С.Губарєв.

Незадовго до розпаду СРСР, 2 вересня 1990 року, п'ять розташованих на лівому березі Дністра районів Молдови оголосили про створення Придністровської союзної республіки у складі СРСР, а потім - незалежної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) з центром у Тирасполі. При цьому місто Бендери і кілька прилеглих до нього правобережних сіл висловилися за входження до складу ПМР. Причиною для такого кроку сталі заяви націоналістично налаштованих радикалів у Кишиневі про вихід Молдови з СРСР і можливість її приєднання до Румунії.

Влада Молдови не погодилася з рішенням придністровських депутатів, і спробувала розв’язати проблему, ввівши війська у невизнану республіку. У березні 1992 року в Придністров'ї почався збройний конфлікт, який тривав кілька місяців. У результаті Кишинів втратив контроль над лівобережними районами, і Придністров'я стало територією фактично непідконтрольною Кишиневу з усіма атрибутами державності, включаючи власну валюту.

Міжнародного визнання Тирасполь не одержав, але активно цього добивається. Молдову такий варіант не влаштовує, вона пропонує придністровцям автономію у складі єдиної держави.

Мир у зоні конфлікту підтримують Спільні миротворчі сили, у які входять 402 російських військовослужбовця, 492 - придністровських, 355 - молдавських і десять військових спостерігачів від України. Службу миротворці несуть на 15 стаціонарних постах і КПП, які розташовані на ключових ділянках зони безпеки.