Президент РФ Володимир Путін прибув до Тегерана.

Путін проведе переговори з іранським керівництвом і візьме участь в другому саміті прикаспійських держав (Казахстан, Туркменія, Азербайджан, Росія і Іран), передає РІА Новости.

Основними темами переговорів президента РФ з іранським колегою Махмудом Ахмадінежадом, як очікується, стануть ядерна програма Ірану і завершення здійснюваного російськими фахівцями будівництва Бушерської атомної електростанції.

Тегеран заявив, що має намір оволодіти повним циклом ядерної енергетики і з цією метою почав збагачення урану.

Рада Безпеки ООН вже двічі накладала санкції на Тегеран через його небажання підкорятися вимозі міжнародного співтовариства припинити збагачення урану, проте власті країни наполягають на мирному характері своїх ядерних програм.

Франція і США готують новий пакет санкцій проти Ірану з наміром ввести їх на двосторонньому або регіональному рівні, якщо нова резолюція не буде прийнята в СБ ООН. Росія і Китай виступають за продовження політичного діалогу, вважаючи посилення санкцій неефективною і невчасною мірою.

Президент РФ у понеділок після обговорення іранського питання з канцлером Німеччини заявив, що ця проблема може бути вирішена аналогічно північнокорейській, тобто мирним шляхом.