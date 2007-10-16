Місце Східної Європи в Раді Безпеки ООН посіла Хорватія

Лівія, В`єтнам і Буркіна-Фасо обрані непостійними членами Ради Безпеки ООН на два роки, оголосила рахункова комісія Генасамблеї.

Усі вони в першому турі голосування подолали бар`єр в дві третини голосів від 192 членів Генасамблеї. Буркіна-Фасо одержала 185 голосів, В`єтнам - 183 голоси, Лівія - 178.

У групі країн від Східної Європи на одне місце в Раді безпеки претендували Хорватія та Чехія. Обидві вони не набрали необхідної кількості голосів. У результаті Чехія відмовилася від боротьби за мандат на користь Хорватії. У групі країн Латинської Америки від місця на користь Коста-Ріки відмовилася Домініканська Республіка.

Нові непостійні члени замінять в Раді Безпеки з 1 січня Конго, Гану, Перу, Катар і Словаччину, мандат яких закінчується 31 грудня цього року.