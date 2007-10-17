Грузинська опозиція прийняла маніфест про боротьбу з Саакашвілі

Об`єднана грузинська опозиція, до якої входять десять політичних організацій Грузії, в середу прийняла маніфест з основними завданнями своєї політичної боротьби, повідомили журналістів у штабі опозиції.

"Відновлення незалежності судової системи і відновлення територіальної цілісності, місцеве самоврядування, боротьба з політичним насильством, вільні ЗМІ, недоторканність приватної власності, вільне підприємництво, гідні умови життя, національна самобутність, цивільна інтеграція, дотримання конституційних угод між державою і Грузинською православною церквою, зовнішня політика і євроатлантична інтеграція", - сказано в прийнятому документі.

Його презентація відбулася в будинку-музеї класика грузинської літератури, видного громадського діяча Іллі Чавчавадзе (19-20 століття) в містечку Сагурамо поблизу Тбілісі.

У передмові маніфесту опозиція дає оцінку нинішньої внутрішньополітичної ситуації в Грузії, відзначаючи "важке соціально-економічне і політичне положення" в країні.

"Влада в країні узурпована однією людиною - (президентом Грузії) Михайлом Саакашвілі - і його корумпованим оточенням. Фактично в країні встановлений політичний терор і порушені права людини", - сказано в документі.

На думку опозиції, "перспектива відновлення територіальної цілісності країни виглядає вельми туманно".

"Більшість населення країни перебуває в крайній бідності. Під ім`ям псевдоліберальних цінностей відбувається посягання на національні цінності і йде дискредитація демократичних принципів", - наголошується в маніфесті.

Текст документа опозиція має намір направити Саакашвілі.

РІА Новости