Європа сьогодні протестуватиме проти заходів економії
09:56, 14 листопада 2012Світ
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У південних державах Євросоюзу сьогодні відбудуться акції протесту проти заходів суворої економії.
Європа не хоче економити
Про це повідомляє радіо "Свобода".
В Іспанії і Португалії не працюватимуть навчальні заклади, громадський транспорт, страйкуватимуть також працівники аеропортів. Мадрид може найближчим часом попросити про допомогу. Португалія торік уже отримала таку допомогу від Євросоюзу.
Найбільше профспілкове об’єднання Італії закликало припинити на кілька годин роботу в усій країні. Грецькі профспілки також оголосили про тригодинне припинення роботи.
Керівник наймасовішої профспілки Іспанії Фернандо Тохо називає таку координацію «історичним моментом у європейському профспілковому русі».
Акції солідарності та символічного припинення роботи плануються також в інших країнах Європи.
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