США не дадуть зброю сирійським повстанцям

З такою заявою в середу, 14 листопада, виступив президент США Барак Обама на своїй першій прес-конференції в Білому домі після переобрання, повідомляє Associated Press.

США, сказав Обама, вважають Сирійську національну коаліцію, сформовану 11 листопада, законним представником сирійського народу. Однак, додав він, необхідно час, щоб переконатися в тому, що ця опозиційна група "віддана справі побудови демократичної, сучасної Сирії".

Сполучені Штати, також заявив Обама, поки не розглядають питання про відправку сирійським повстанцям зброї, так як існують побоювання, що воно потрапить до рук екстремістів, які можуть використовувати його, в тому числі, і для заподіяння шкоди американцям або ізраїльтянам.

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В ході прес-конференції Обама торкнувся і інші ключові питання американської внутрішньої і зовнішньої політики. Так, повідомляє Reuters, переобраний президент США, заявив, що він як і раніше має намір дотримуватися дипломатичного шляху вирішення іранської ядерної проблеми. "Ми не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю, - підкреслив Обама, - але поки ще є час спробувати вирішити це питання дипломатичним шляхом".

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Торкаючись головної теми внутрішньої політики США останнього часу - можливого "фіскального обриву", Обама знову заявив, що його адміністрація не буде підвищувати податки для середнього класу, що заробляє менше 250 тисяч доларів на рік. Такий крок, за словами президента США, призведе до рецесії. При цьому Обама заявив, що не готовий відмовитися від ідеї підвищення податків для надбагатих жителів США, на яких в даний момент поширюється оподаткування за зниженою ставкою.