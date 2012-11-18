Палестина відновила ракетний обстріл Ізраїлю

"Три ракети впали в Ізраїлі, чотири були перехоплені (батареями ПРО) і ще одна до Ізраїлю не долетіла, впавши в Газі. Ночі зараз стали спокійнішими, але після ранкового часу ракетний обстріл поновлюється", - сказав РІА «Новости» представник прес-служби Армії оборони Ізраїлю.

З початку дня військові налічили з палестинського анклаву дев'ять ракетних пусків з невеликими інтервалами. Ракета влучила в дах чотириповерхової будівлі в південному місті Ашкелоне. Один городянин дістав легке осколкове поранення, чотирьом знадобилася психологічна допомога, повідомила служба "швидкої допомоги".

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Загалом з 14 листопада, коли почалася ізраїльська операція проти палестинських бойовиків, на Ізраїль впали близько 500 ракет, зокрема обстрілу вперше було піддано Тель-Авів і Єрусалим. Більш як 270 реактивних снарядів було перехоплено батареями ПРО "Залізний купол".

Палестинський обстріл за весь час протистояння забрав життя трьох ізраїльтян, в чию квартиру 15 листопада влучила ракета.