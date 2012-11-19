Молдова вийшла на фінішну пряму щодо лібералізації віз з ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках, ухвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

У висновках, зокрема, зазначається, що План дій з лібералізації візового режиму для Молдови було презентовано у січні 2011 року. З того часу Єврокомісія оприлюднила три доповіді щодо виконання Молдовою першого етапу цього плану.

“Ґрунтуючись на цих доповідях, Рада поділяє аналізи, що Республіка Молдова виконала усі контрольні критерії у рамках першої фази Плану дій з лібералізації візового режиму, та вирішила розпочати оцінку контрольних критеріїв, встановлених у рамках другої фази”, - йдеться у документі.

Рада також підкреслила необхідність повної та ефективної імплементації Молдовою усіх необхідних критеріїв для лібералізації візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, Плани дій з лібералізації візового режиму для країн “Східного партнерства” розділені на дві фази. У рамках першої фази країні необхідно внести потрібні зміни до чинного законодавства, а в рамках другого – забезпечити належну реалізацію ухвалених законодавчих змін на практиці.

На сьогодні, крім Молдови, План дій з лібералізації візового режиму отримала також Україна. Однак, незважаючи на отримання цього документа раніше – у листопаді 2010 року, поки так і не змогла завершити першу фазу та ухвалити низку важливих законів.