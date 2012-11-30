У Нідерландах скасовано закон про богохульство

Більшість парламентаріїв погодилася з тим, що країні не потрібний закон, який не застосовувався понад півстоліття, повідомляє Бі-бі-сі.

Минулого року правий політик Геєрт Вілдерс переміг у судовому процесі, коли суддя вирішив, що він може критикувати іслам навіть у тому разі, якщо його коментарі ображають почуття мусульман.

Водночас, згідно із законодавством країни, у Нідерландах заборонено ображати поліцейських і королеву.