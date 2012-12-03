Смерть свідка у справі про махінації чиновників РФ розслідують детективи з MCU

Про це з посиланням на газету Daily Telegraph повідомляє РІА "Новости". Минулого тижня стало відомо, що 44-річний Перепеличний раптово помер у своєму особняку в місті Вейбрідж в графстві Суррей на півдні Англії.

Розтин не зміг встановити причину смерті Перепеличного, проте лікарі заявили, що він був цілком здоровий.

Поліція Суррея спочатку не вбачала в смерті Перепеличного кримінальну складову. Однак після того, як стало відомо, що загиблий співпрацював зі швейцарським слідством, нібито надаючи йому інформацію про податкові махінації російських чиновників, британське МВС розпорядилося передати розслідування цієї справи детективам з MCU.

За даними видання, співробітники MCU опитають друзів і ділових партнерів Перепеличного, щоб пролити світло на обставини його раптової смерті. В якості однієї з гіпотез причин смерті Перепеличного називається отруєння і в рамках перевірки цієї версії детективи замовили токсикологічну експертизу.

Вони попереджають, що її результати стануть відомі лише через кілька місяців. Раніше повідомлялося, що Перепеличний кілька років тому просив притулку у Великобританії. Інформації про те, чи було задоволено його звернення, немає. Британські ЗМІ називають його ключовим свідком у справі загиблого в 2009 році в московському СІЗО аудитора фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Однак джерела в правоохоронних органах РФ заявили, що Перепеличний не мав такого статусу.