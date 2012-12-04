Генсек НАТО запевняє, що вже заспокоїв Лаврова щодо ракет у Туреччині

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це генеральний секретар НАТО заявив сьогодні, перед початком дводенного засідання.

“Я би очікував, що союзники НАТО схвалять рішення сьогодні. Я впевнений, що ми продемонструємо нашу відданість стримувати будь-які загрози та захищати наших союзників”, - сказав він.

При цьому, за його словами, розміщення після схвалення політичного рішення, може відбутися протягом кількох тижнів.

А.Ф.Расмуссен підкреслив, що розміщення ракет здійснюватиметься виключно з метою захисту турецької території.

При цьому Генсек НАТО зазначив, що вже запевнив в цьому міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Туреччина офіційно звернулася до НАТО з проханням розмістити на кордоні з Сирією ракети “Петріот” для захисту.

Рішення щодо кількості ракет, часу та умов їх розміщення схвалюватимуть окремо країни-члени, які мають вільні ракети, зокрема, Німеччина, Нідерланди та США.