Власники вогнепальної зброї обіцяють відвернути масові розстріли

"Ми готуємо пропозицію, що передбачає істотний внесок ... Асоціація, яка складається з мільйонів батьків, матерів, синів і дочок шокована і засмучена новинами про жахливі вбивства в Ньютаун", - цитує РИА Новости. Асоціація відзначає, що в п'ятницю проведе брифінг, на якому оголосить про суть своєї пропозиції.

У понеділок офіційний представник Білого дому Джей Карні заявив, що Барак Обама підтримає закон про заборону продажу бойової зброї. За його словами, президент вважає за необхідне розпочати загальнонаціональний діалог з проблем боротьби з насильством.

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У п'ятницю в Коннектикуті злочинець розстріляв в школі 26 осіб, з них 20 дітей.