Жерці майя закликають до всесвітньої медитації

За словами першого секретаря великої ради народів майя, гаріфуна і шинку, які живуть у Гватемалі, цей день означатиме новий світанок для культури майя. Церемонії очищення торкнуться 20 священних місць на території країни.

Жерці майя закликають всіх до загальної медитації в ці дні в ім'я єднання народів, суспільств і сімей для досягнення миру та зміни свідомості людства. Тільки так, вважають вони, можна зберегти матір-землю і досягти істинного братства між мешканцями Землі.

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У день зміни епох в Гватемалі очікується присутність не менше 200 тисяч туристів. Головні заходи пройдуть в національному парку Тікаль в присутності президента країни Отто Переса Моліни і численних зарубіжних делегацій, передає РІА "Новости".