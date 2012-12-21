Лукашенко хоче побудувати в Білорусі і другу АЕС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, таку заяву він зробив сьогодні, 21 грудня, на зустрічі зі студентами і викладачами Білоруського державного університет інформатики і радіоелектроніки.

«Я б хотів і другу АЕС побудувати в Білорусі. Будівництво АЕС дасть велику економію коштів, які зараз витрачаються на імпорт енергоресурсів. Якщо цього року Білорусь споживе близько 22 млрд куб. м газу, то після зведення своєї АЕС Білорусь зможе відмовитися від імпорту 5 млрд куб. м газу», - заявив О.Лукашенко.

За його словами, росіяни, дізнавшись про його бажання побудувати другу АЕС, сказали, що готові побудувати на нинішній станції, що будується, третій енергоблок (в даний час на білоруській АЕС в Островці планується зведення двох енергоблоків – УНІАН).

Довідка УНІАН. Контрактна угода на спорудженян першої черги АЕС на території Білорусі була підписана 11 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі компанією «Атомстройекспорт» (Росія) і дирекцією будівництва АЕС. Угода визначає основні положення генерального контракту на будівництво під ключ двох енергоблоків АЕС загальною потужністю до 2400 МВт з реакторною установкою В-491. Передбачено, що білоруська АЕС споруджуватиметься на умовах повної відповідальності генерального підрядника.

Для будівництва АЕС обрано проект «АЕС-2006» ВАТ «Санкт-Петербурзький Атоменергопроект». Атомна станція буде розміщена на Островецькому майданчику в Гродненській області. Перший блок АЕС планується ввести в лад у 2017 році, другий – у 2018 році.

Під будівництво АЕС Росія виділяє Білорусі пільговий держкредит у розмірі до 10 мільярдів доларів строком на 25 років.