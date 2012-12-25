Папа Римський назвав причину жорстокості та війн у світі

Про це понтифік заявив у своїй Різдвяній проповіді пізно ввечері 24 грудня у соборі св. Петра у Римі.

Бенедикт XVI зазначив, що сьогодні у людей не залишилося місця для Бога.

«Ми повністю заповнені нами самими, настільки, що не лишається ніякого простору для Бога. І саме тому тим більше не лишається місця для інших, для дітей, для бідних, для іноземців», - заявив понтифік.

Він підкреслив, що там, де Бог забутий або відкинутий, немає більше миру.

«Монотеїзм, віра в унікального Бога стане тиранією та причиною нетолерантності. В історії монотеїзм слугував приводом для нетолерантності та жорстокості», - наголосив Папа Римський.

В своїй проповіді Папа Римський також помолився за мир в Палестині, Ізраїлі, Сирії, Лівані, Іраку, попросивши про те, щоб християни могли залишитися у своїх домівках в цих країнах та разом з мусульманами розбудовувати свої країни.