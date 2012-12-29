Патріарх Кирил вибив кладовище для дітей-сиріт

Про це повідомив патріарх Кирил в щорічній доповіді Єпархіальним зборам, пише Кореспондент з посиланням на BFM.ru.

Керівник Російської православної церкви раніше звернувся з проханням про виділення такої ділянки в рамках виконання постанов торішніх Єпархіальних зборів. За словами патріарха, ділянка площею 0,45 гектара виділена на Алабушевському кладовищі, що відкрилося в жовтні 2012 року. "Наразі оформляється необхідна документація і розробляється проект благоустрою ділянки", - зазначив патріарх.

Крім того, церковна комісія з благодійності зібрала інформацію про багатодітних та малозабезпечених сімей столичних парафій.