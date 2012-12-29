Космонавти на МКС зустрічатимуть Новий рік 15 разів

Перший раз космонавти зустрінуться з Новим роком вдень 31 грудня, пролітаючи над Новою Зеландією, і останній - вдень 1 січня, коли станція буде пролітати над Тихим океаном на схід від Австралії, повідомив представник російського Центру управління польотами (ЦУП) ЦНДІМАШ.

В даний час на МКС несуть вахту космонавти Роскосмоса Олег Новицький, Євген Тарелкін, Роман Романенко, астронавти НАСА Кевін Форд і Томас Машберн, а також астронавт Канадського космічного агентства Кріс Хадфілд, повідомляє РІА "Новости".

Представник ЦУП нагадав, що 27 грудня екіпаж привітав Дід Мороз в ході сеансу зв'язку з Центру управління польотами.

30 грудня буде організовано сеанс зв'язку ЦУП-МКС для сімей російських космонавтів.