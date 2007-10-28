Аргентинці обирають президента між першою леді і лідером коаліції

У неділю в Аргентині проходять президентські вибори. На вищий державний пост претендують 14 кандидатів, які представляють весь політичний спектр країни, передає РІА “Новости”.

Одночасно з президентськими в Аргентині пройдуть парламентські й муніципальні вибори, а також вибори губернаторів у семи провінціях. У них візьмуть участь понад 27 мільйонів виборців.

За оцінками спостерігачів, основна боротьба за президентське крісло розвернеться між дружиною нинішнього глави Аргентини Крістиною КІРШНЕР, яка є офіційним кандидатом від створеного її чоловіком руху "Фронт за перемогу" і лідером Громадської коаліції Елісою КАРРІО.

Третім кандидатом, який може вплинути на результат голосування, називають екс-міністра економіки Роберто ЛАВАНЬЯ, який представляє рух "За передову націю".

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, за К.КІРШНЕР готові віддати голоси понад 43% виборців, Е.КАРРІО - 16,8%, Р.ЛАВАНЬЮ - 13,5%.

Якщо вірити соціологічним дослідженням, то К.КІРШНЕР може стати президентом вже після першого туру. Закон про вибори в Аргентині передбачає другий тур голосування за умови, якщо розрив між двома лідируючими кандидатами не перевищує 10% голосів або жоден із кандидатів не набирає 45% голосів виборців.

Таким чином, вперше в історії цієї південноамериканської країни жінка може стати офіційно обраним керівником держави.