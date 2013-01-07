ЗМІ: У Талліні втілюють мрії мера Нью-Йорка

Як повідомляють РІА «Новости», у своїй статті в онлайн-газеті Сapital (”Столиця”) М.Блумберг заявив, що система громадського транспорту, що є досить близькою до ідеалу, має бути доступною для всіх, зручною, і така, що спонукає до її використання. Саме ці властивості, на його думку, притаманні системі пересування в столиці Естонії. Мер вважає, що ”коли-небудь таке стане можливим і в Нью-Йорку, однак у найближчому майбутньому цього чекати не доводиться”.

Як уже повідомляв УНІАН, таллінці, зареєстровані в реєстрі жителів естонської столиці, з 1 січня можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом, право безкоштовного проїзду поширюється також на всіх учнів віком до 19 років незалежно від місця реєстрації. Для безкоштовного проїзду жителі Таллінна отримують єдині проїзні картки. Картка має бути персоніфікована через інтернет, і, входячи до автобуса, тролейбуса або трамваю, її потрібно прикласти до електронного реєстратора-валідатора.

На даний момент видано майже 200 тисяч єдиних проїзних карток, до того ж населення Талліна складає майже 420 тисяч чоловік, а щодня громадським транспортом у столиці Естонії користуються понад 100 тисяч. Таллінська мерія, приймаючи міський бюджет на 2013 рік, виділила 12 мільйонів євро, або 2,5% від загального обсягу бюджету, на проект безкоштовного громадського транспорту.