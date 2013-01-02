Таллін переходить на безкоштовний громадський транспорт

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Естонське телебачення.

Таллінці, зареєстровані в реєстрі жителів естонської столиці, з 1 січня можуть безкоштовно користуватися міським громадським транспортом, право безкоштовного проїзду поширюється також на всіх учнів віком до 19 років незалежно від місця реєстрації.

Для безкоштовного проїзду жителі Талліна купують єдині проїзні картки. Картка має бути персоніфікована через інтернет і, заходячи в автобус, тролейбус або трамвай, її потрібно прикласти до електронного реєстратору - валідатора. Оскільки на картках немає фотографії, імені та інших ознак власника, то пасажир, який має право на безкоштовний проїзд, повинен мати при собі посвідчення особи.

На даний момент видано майже 190 тисяч єдиних проїзних карток, до того ж населення Талліна складає майже 420 тисяч чоловік, а щодня громадським транспортом у столиці Естонії користуються понад 100 тисяч. Таллінська мерія, приймаючи міський бюджет на 2013 рік, виділила 12 мільйонів євро або 2,5% від загального обсягу бюджету на проект безкоштовного громадського транспорту.