У Нью-Йорку пасажирський пором врізався у пірс: постраждали від 30 до 50 людей

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Ассошиейтед Прес», за даними поліції, стан одного з потерпілих оцінюється як критичний.

Більш як 10 осіб доставлено на берег на ношах, їм було надано першу медичну допомогу.

У свою чергу, агентство «Франс Прес» повідомляє про 17 потерпілих. За його даними, на поромі на роботу до Манхеттену їхали близько 300 осіб. За словами очевидців, він дуже швидко рухався до причалу.

Причини аварії і точна кількість поранених з'ясовуються.