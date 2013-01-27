Автобус з туристами зірвався в ущелину на гірській дорозі в Португалії: є жертви
17:42, 27 січня 2013Світ
1346 0
Туристичний автобус зірвався сьогодні в ущелину на одній з гірських доріг в Португалії, 10 осіб загинули, 33 дістали поранення.
Поки немає даних про те, з яких країн туристи перебували в цьому автобусі / Фото: svit24
Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеву владу, трагедія сталася в провінції Каштелу Бранку (на північному заході країни) між містами Порту Алегре і Санта Маріа да Феріа.
За попередньою версією, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі: напередодні в цій місцевості пройшов дощ, а вранці стояв туман.
У рятувальній операції брали участь понад 200 осіб. Всі поранені доставлені до найближчої лікарні.
На тему: Автобус з відомими українськими музикантами перекинувся дорогою у Донецьк (фото)
Поки немає даних про те, з яких країн туристи перебували в цьому автобусі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter