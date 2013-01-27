Автобус з туристами зірвався в ущелину на гірській дорозі в Португалії: є жертви

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеву владу, трагедія сталася в провінції Каштелу Бранку (на північному заході країни) між містами Порту Алегре і Санта Маріа да Феріа.

За попередньою версією, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі: напередодні в цій місцевості пройшов дощ, а вранці стояв туман.

У рятувальній операції брали участь понад 200 осіб. Всі поранені доставлені до найближчої лікарні.

На тему: Автобус з відомими українськими музикантами перекинувся дорогою у Донецьк (фото)

Поки немає даних про те, з яких країн туристи перебували в цьому автобусі.