Грузія категорично виключає повернення в СНД

Голова грузинського парламенту Давид Усупашвілі ще раз підкреслив позицію Грузію про відсутність планів повертатися в СНД.

Про це він заявив у відповідь на заяву представника МЗС Росії Євдокимова про те, що нібито Москва вже має контакти з грузинською стороною з приводу її можливого повернення в СНД. За словами Усупашвілі, це питання не піднімалося навіть на рівні розгляду, повідомляє Грузія Online.

"Скажу прямо, це повний абсурд. Нічого подібного не відбувається і не може відбутися. Просто смішно, щоб хтось у нашій країні, чи за її межами, думав, що Грузія повернеться до СНД", - заявив голова парламентського комітету із зовнішніх зв'язків Тедо Джапарідзе.

Держміністр Грузії з питань реінтеграції вважає, що поширення цих чуток має провокаційний характер, щоб виник ажіотаж у грузинському суспільстві. "Ніяких підстав немає для поширення подібної інформації і виникнення ажіотажу", - заявив держміністр.