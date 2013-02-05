Скандал у Швеції: військові визнали, що проти Росії не протримаються і тижня

Йорансон заявив, що для відбиття потенційного нападу Росії позаблоковій Швеції доведеться просити допомоги у НАТО.

Цю заяву дезавуювала міністр оборони Карін Енстрем, що нагадала: вступ до НАТО "не стоїть на порядку денному", пише Комерсант. Однак опитування свідчать - прихильників приєднання Швеції до альянсу стає все більше.

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"Навіть в роки холодної війни, коли Швеція вкладала в оборону набагато більше коштів, наші можливості були обмежені. Ми ніколи не були озброєні настільки сильно, щоб самостійно протистояти Радянському Союзу чи Росії. Нам у будь-якому випадку знадобиться допомога ззовні - НАТО чи США. Але наші політики не допускають мілітаризації суспільства, щоб ми могли своїми силами відбити загрозу зі сходу", - заявив генерал Сверкер Йорансон в гучному інтерв'ю газеті Svenska Dagbladet.

При цьому генерал не вважає "загрозу зі сходу" умоглядною "на тлі авторитарних тенденцій в Росії і подій в Грузії".

Після цієї заяви, що шокувала керівництво країни, генерала Йорансона запідозрили в розголошенні державної таємниці та заподіянні шкоди безпеці. Шеф Прокурорської палати у справах державної безпеки Томас Ліндстранд зажадав розслідувати висловлювання військового, який, на його думку, послався на закриті відомості Міноборони. Проте він не став спростовувати тезу генерала, що Росія залишається для Швеції "головним ворогом".