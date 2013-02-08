Хакер виклав у мережу особисті листи і фото сімейства Бушів

Невідомий хакер, імовірно, зламав електронну пошту деяких членів сімейства Бушів, в тому числі обох екс-президентів США, у розпорядженні зловмисника виявилися особисті фотографії і не призначена для публікації кореспонденція, пише в п'ятницю газета Houston Chronicle.

За данимиією з мережевих адрес, яка в свою чергу була зламана, щоб виступити в ролі хостингу. Серед опублікованих фотографій є, зокрема, знімки Джорджа Буша-молодшого в х'юстонській лікарні, куди він був доставлений в листопаді з бронхітом і пізніше переведений в палату інтенсивної терапії, повідомляють РИА Новости.

На всіх викладених матеріалах проставлено тавро Guccifer - газета повідомляє, що це мережевий псевдонім передбачуваного хакера.

Правоохоронні органи США ведуть розслідування інциденту.