У Мексиканській затоці зазнає лиха круїзний лайнер з 4 тисячами людей на борту

Після того, як в неділю на судні сталася пожежа, його двигуни вийшли з ладу, і воно лягло в дрейф, передає агентство AP.

Вогонь, що виник у машинному відділенні, загасили автоматичною системою пожежогасіння. У результаті інциденту ніхто з 3143 пасажирів і 1086 членів екіпажу не постраждав. Однак через відмову двигунів управління судном було втрачено, і воно сильно відхилилося від курсу.

У понеділок лайнер дрейфував в Мексиканській затоці приблизно у 240 кілометрах від узбережжя півострова Юкатан. На допомогу Carnival Triumph направили два буксири. Спочатку передбачалося, що вони доставлять судно в порт Прогресо в Мексиці, звідки пасажири літаками полетять до США. Однак від цього плану довелося відмовитися, бо за час підготовки рятувальної операції лайнер віднесло течією ще на 90 миль на північ.

У підсумку було вирішено буксирувати лайнер в порт Мобайл в штаті Алабама. У компанії-операторі судна Carnival Cruise Lines журналістам повідомили, що в даний час в районі лиха дме сильний вітер зі швидкістю 25 вузлів, через що судно нахилилося, але безпеці пасажирів ніщо не загрожує.

Після пожежі судно забезпечується електроенергією від аварійного генератора, проте його потужності обмежені, через що на судні не працює водопровід і кондиціонери. У зв'язку з цим деякі пасажири були змушені провести ніч з неділі на понеділок на палубі, бо в каютах було дуже задушливо. Одна з пасажирок розповіла телефоном чоловікові, що в неділю їм довелося використовувати відра, щоб справити потребу, адже туалети частково не працювали.

Крім того, на судні відчувається брак продуктів харчування і води. Для поповнення запасів до дрейфу лайнеру було направлено два інших судна тієї ж компанії - Carnival Elation і Carnival Legend, які доставили додатковий провіант у неділю та понеділок відповідно.

Нагадаємо, у січні минулого року круїзний лайнер Costa Concordia перекинувся і затонув у Тірренському морі поблизу острова Джильї біля узбережжя італійської області Тоскани. У момент трагедії на борту судна знаходилися більше 4,2 тисячі осіб, у тому числі 111 росіян. Жертвами катастрофи стали 32 людини, двоє з яких досі вважаються зниклими без вісти.

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