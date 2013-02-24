На перегонах у США зіткнулися 10 автівок: постраждало 33 людини (відео)

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за інформацією місцевих ЗМІ, 19 прихильників автоперегонів госпіталізовано. Двоє, зокрема дитина, були доставлені до лікарні в критичному стані, але на даний час їхнім життям нічого не загрожує.

Інцидент стався на останньому колі перегонів, коли на повороті буквально перед самою фінішною лінією зіткнулися одразу 10 автомашин. Одна з них, за кермом якої перебував новенький змагань 20-річний Кайл Ларсон, врізалася в загорожу, яка відокремлює глядачів від автодрому. Великі фрагменти автомобіля, у якого відірвало моторний відсік, впав на трибуни. Сам К.Ларсон не постраждав, більше того, залишки його зруйнованої машини за інерцією перетнули фінішну лінію.

Перегони вдалося завершити, а переможцем у них став досвідчений автогонщик Тоні Стюарт. Проте він волів, аби церемонію нагородження було скасовано.

Суботні заїзди відбулися напередодні намічених на сьогодні головних перегонів "Дайтона 500". Цей 500-кілометровий заїзд вважається окрасою гоночного сезону в США. Президент компанії "Дайтона інтернешнл спідвей" Джо Чінтвуд запевнив, що організатори відновлюють трасу, і висловив упевненість, що до недільних перегонів вона буде повністю готова.

Крім того, під час суботніх перегонів сталася ще одна велика аварія за участю 13 автомобілів. Це сталося за п'ять кіл до фінішу. Організаторам навіть довелося на 20 хвилин зупинити перегони, оскільки в аварії постраждав один з гонщиків – Майкл Еннет, якого доставили до лікарню із серйозною травмою грудної клітки.