Смерть палестинця в ізраїльській в'язниці викликала хвилю протестів

До маніфестацій приєдналися і палестинські ув’язнені у в'язницях Ізраїлю - близько 4,5 тисячі осіб відмовилися від їжі, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У зв'язку з хвилюваннями Армія оборони Ізраїлю й Управління в'язниць приведено в стан підвищеної готовності. У районі Хеврону сотні маніфестантів закидають камінням ізраїльські патрулі і блокпости, а до військової в'язниці "Офер" під Рамаллою прибувають десятки демонстрантів. Безпорядки відзначені і в інших районах на Західному березі Йордану. У відповідь військовослужбовці застосовують спецзасоби для розгону натовпу. Повідомляється про одного постраждалого.

Акції солідарності з палестинськими ув’язненими проходять на Західному березі вже декілька днів. Проте ситуація різко загострилася після повідомлень про загибель у суботу у в'язниці "Мегідо" 30-річного палестинця, затриманого за кидання каміння в ізраїльські автомобілі. За попередньою версією ізраїльської влади, причиною його смерті став серцевий напад. Проте цей інцидент викликав недовіру палестинської сторони. У зв'язку з цим сьогодні в слідчій в'язниці "Абу-Кабір" буде проведено розтин тіла в присутності палестинських патологоанатомів і адвокатів загиблого.

Тим часом колишній міністр оборони Ізраїлю, депутат від партії "Авода" Біньямін Бен-Еліезер попередив, що ситуація "близька до третьої інтифади" (палестинського повстання). У зв'язку з цим він закликав уряд відновити мирні переговори з палестинською стороною.

Зі свого боку, один з керівників руху ФАТХ Джібріль Раджуб заявив, що "праві Ізраїлю не втягнуть палестинців у третю інтифаду". В ефірі ізраїльського радіо він наголосив, що палестинці не стануть ініціаторами третьої інтифади, а "реальність диктуватимуть екстремістські елементи з обох боків конфлікту".