США та Південна Корея, попри погрози КНДР, розпочали військові навчання
08:11, 11 березня 2013Світ
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США і Південна Корея розпочали щорічні військові навчання, незважаючи на минулі погрози з боку Північної Кореї не робити цього.
США та Південна Корея розпочали спільне навчання / Фото : Сайт Міністерства оборони США
У понеділок після початку навчань за участі 10 тисяч південнокорейських та 3500 тисяч американських військ, Пхеньян виконав свою обіцянку і перерізав лінію екстреного зв’язку з Сеулом, пише Радіо Свобода.
Напруга на Корейському півострові посилилася після того, як 12 лютого КНДР провела третє ядерне випробування,чим викликала нові санкції Ради безпеки ООН.
Північна Корея звинуватила США у підтримці військових навчань у Південній Кореї, вважаючи це стартовим майданчиком для початку ядерної війни, і пригрозила відмовитися від перемир’я з Вашингтоном, яким закінчилася Корейська війна у 1953 році.
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