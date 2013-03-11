США та Південна Корея, попри погрози КНДР, розпочали військові навчання

У понеділок після початку навчань за участі 10 тисяч південнокорейських та 3500 тисяч американських військ, Пхеньян виконав свою обіцянку і перерізав лінію екстреного зв’язку з Сеулом, пише Радіо Свобода.

Напруга на Корейському півострові посилилася після того, як 12 лютого КНДР провела третє ядерне випробування,чим викликала нові санкції Ради безпеки ООН.

Північна Корея звинуватила США у підтримці військових навчань у Південній Кореї, вважаючи це стартовим майданчиком для початку ядерної війни, і пригрозила відмовитися від перемир’я з Вашингтоном, яким закінчилася Корейська війна у 1953 році.