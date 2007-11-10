Прем`єра виставили на інтернет-аукціон

10:57, 10 листопада 2007
Світ
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На жаль, не нашого...

Бельгійського прем`єра Верба Летерма, якому після парламентських виборів 10 червня майже п`ять місяців ніяк не вдається сформувати уряд, виставили на продаж на інтернет-аукціоні eBay.

Лот продавався під найменуванням «невикористаний прем`єр-міністр». До опису додавалася фотографія, на якій Летерм в строгому діловому костюмі з краваткою обробляє землю за допомогою мотоблока-культиватора.

«10 червня 800 тисяч людей скинулися на нового прем`єра, - йдеться в описі лоту з натяком на парламентські вибори. - На жаль, за 150 днів його так і не вдалося запустити в експлуатацію. Йому замінили батареї, попросили короля Леопольда II його полагодити, але все марно. Це стало обтяжливим, і ми вирішили звільнити місце для будь-кого іншого».

До «товару» додається інструкція французькою та нідерландською мовами, але при цьому наголошується, що французькою Летерм говорить зовсім не те, що нідерландською...

ІнтерМедіа консалтинг

 

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