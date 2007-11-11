У Грузії завершився перший раунд переговорів влади і опозиції

Перший раунд діалогу між владою і опозицією Грузії "не привів до яких-небудь конкретних домовленостей, але з низки питань спостерігається зближення позиції сторін". Про це заявив сьогодні журналістам лідер найбільшої помірно-опозиційної партії "Нові праві", депутат парламенту Давид Гамкрелідзе, оцінюючи результати зустрічі, яка пройшла напередодні пізно увечері в парламенті Грузії зі спікером Ніно Бурджанадзе і її соратниками - впливовими представниками правлячої в країні партії "Єдиний національний рух", повідомляє ІТАР-ТАРС.

У цій зустрічі взяли участь керівники провідних опозиційних організацій, що входять в Національну Раду (НС) опозиційних партій (радикальна опозиція), а також лідери помірно-опозиційних партій - "Нові праві" і "Промисловці врятують Грузію", що мають однойменні фракції в парламенті.

Лідер Республіканської партії, один з членів керівництва НС Давид Усупашвілі повідомив, що в ході зустрічі, що "тривала майже три години обговорювалися питання відміни надзвичайного стану в країні, відновлення в нормальному режимі роботи телерадіокомпаній і інші важливі питання".

Колишній глава МЗС Саломе Зурабішвілі, який очолює опозиційну партію "Шлях Грузії" (входить до НС), сказав, що "діалог був непростим, але корисним".

Спікер парламенту Ніно Бурджанадзе назвала "дуже важливим початок реального діалогу між владою і опозицією". "Ми готові до продовження конструктивного діалогу, він буде продовжений у понеділок, 12 листопада", - сказала вона. Бурджанадзе підтвердила намір керівництва Грузії "якнайскоріше, в найближчий день відмінити надзвичайний стан".

Нагадаємо, що масові акції на вулицях Тбілісі і робота незалежних засобів масової інформації були заборонені після силового розгону антиурядових акцій протесту біля грузинського парламенту.

Демонстранти виступили проти президента Грузії Михайла Саакашвілі, звинувативши його в корупції і авторитаризмі. Проте грузинський лідер вирішив припинити акції протесту, заявивши, що опозиція зробила спробу державного перевороту. Він також звинуватив лідерів опозиції в тому, що їх дії спровоковані Росією.

Newsru.ua